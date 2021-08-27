27.08.2021 (17:47)

Российские снайперы успешно выполнили финальные упражнения индивидуального зачета конкурса «Снайперский рубеж»

Сегодня на полигоне Брестский в Республике Беларусь участники международных соревнований снайперов подразделений специального назначения «Снайперский рубеж» из 11 стран завершили выполнение конкурсных заданий индивидуального зачета. Финальными испытаниями первого этапа соревнований стали упражнения «Баллистическое окно» и «MIL».

В ходе выполнения упражнения «Баллистическое окно» индивидуального зачета стрелкам предстояло за 2 минуты поразить одним выстрелом специальную мишень диаметром 30 см на дальности от 300 до 500 метров из положения лежа. Особенностью данного упражнения является наличие на огневом рубеже закрывающего всю мишенную обстановку специального щита с окнами для ведения стрельбы размерами 7х7 см, 5х5 см и 3х3 см. Размер окна, через которое снайпер вел стрельбу, он должен был выбрать перед выполнением упражнения. Для успешного выполнения данного задания стрелок должен поразить мишень, не зацепив пулей проем выбранного окна, через которое вел стрельбу. За пораженную мишень через окно размером 7х7 см снайпер получал 10 баллов, размером 5х5 см – 20 баллов и 3х3 см - 30 баллов соответственно.

Упражнение «MIL» участники состязаний выполняли также из положения лежа. Снайперам необходимо было вести стрельбу по мишеням из винтовки с заранее внесенными арбитром изменениями в вертикальные поправки оптического прицела, равными от 0 до 25 сантиметров на 100 метров. Стрелок, не зная о внесенных изменениях, должен из положения лежа произвести пробный выстрел в бумажную мишень формата А4 на дальности 100 метров, после чего по сетке прицела сделать необходимые вычисления введённой ранее арбитром вертикальной поправки, и без ввода поправок поразить тремя выстрелами три специальных мишени размером 40х40 сантиметров на дальностях от 300 до 600 метров. На выполнение этого упражнения стрелкам отводилась всего одна минута. За каждую пораженную мишень стрелку начислялось 10 баллов.

При равном количестве баллов в ходе выполнения упражнений «Баллистическое окно» и «MIL» выигрывал снайпер, который затратил меньше времени на выполнение упражнения.

Конкурс «Снайперский рубеж» среди снайперов спецподразделений проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, Китая, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021» – лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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