27.08.2021 (17:39)

В Тюмени в рамках АрМИ-2021 прошел конкурс на лучшего кибермеханика-водителя инженерной техники

Конкурс на лучшего кибермеханика-водителя инженерной машины разграждения ИМР-2, бульдозера БАТ-2 и плавающего транспортера специального ПТС-2 в рамках международного этапа состязаний «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» прошел в Тюменском высшем военном командно-инженерном училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Задания состязаний выполнялись на полноразмерных компьютерных тренажерах инженерного вооружения в расположении учебного заведения.

В ходе киберконкурса выполнялись задачи по преодолению препятствий и ограниченных проходов в дневное и ночное время, а также оборудование маршрута прохода войск и переправка техники и личного состава через водную преграду.

Критериями оценки действий участников стала способность механиков-водителей провести боевую машину на максимально возможной скорости в соответствии с дорожными условиями, аккуратность при движении по ограниченным проходам, а также преодолении колейных мостов без остановки и сваливания машины.

К участию в конкурсе привлекалось около 20 военнослужащих команд России, Египта, Узбекистана, Венесуэлы, Вьетнама, Лаоса, Белоруссии и Индии.

Итоги киберконкурса, а также его победители будут объявлены 28-29 августа в ходе финальных заездов и церемонии награждения состязаний «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

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