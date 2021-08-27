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27.08.2021 (15:36)

В Нижегородской области военные психологи подготовили мотострелков ЗВО к борьбе с превосходящими силами условного противника

В Нижегородской области в рамках специального учения по военно-политической работе военные психологи организовали мероприятия по подготовке общевойсковых подразделений Западного военного округа к борьбе с превосходящими силами противника.

В ходе занятий военнослужащих обучили приемам психологической саморегуляции, направленным на мобилизацию ресурсов организма, методикам волевого самоконтроля, снятия боевого стресса во время подготовки и в ходе проведения специальной операции по отражению нападения на внешние границы Российской Федерации.

Специалистами-психологами во взаимодействии с командирами подразделений была сконструирована и на практике опробована специальная психологическая полоса препятствий, включающая в себя такие фортификационные сооружения, как колючая и малозаметная проволока, завалы, противотанковые рвы, участки применения зажигательных средств.

На протяжении всего маршрута движения обучаемых были расположены манекены, имитирующие раненых военнослужащих, транслировались записи звуков разрывов артиллерийских снарядов с целью моделирования визуальных и перцептивных стресс-факторов боя, максимально приближенных к реальным условиям.

В ходе подготовки к предстоящим действиям военные психологи осуществляли непрерывное наблюдение за военнослужащими подразделения, оценивали степень согласованности действий, особенности поведения при выполнении поставленных задач, попутно вводя дополнительные стрессогенные факторы: дефицит времени, неясность обстановки, внезапность, увеличение темпа действий, совмещение нескольких видов деятельности.

Помимо этого, в специально оборудованном полевом пункте психологической работы специалистами психологической службы были проведены мероприятия, направленные на формирование необходимого уровня психологической готовности воинского коллектива для выполнения задач в отрыве от общих сил и по возвращении в пункт временной дислокации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Психологи
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