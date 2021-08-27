27.08.2021 (16:27)

Церемонию открытия форума «Армия-2021» в Самарской области посетили более 1,7 тыс. человек

На открытие военно-технического форума «Армия-2021» в Самарской области пришли более 1,7 тыс. человек. Они смогли ознакомиться с более чем 50 единицами современной военной техники. Форум открыл новый начальник штаба 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Олег Цоков.

«Форум демонстрирует всю мощь и величие современных Вооруженных Сил РФ. Здесь вам представлены огневые возможности стрелкового оружия и боевой техники в ходе выполнения упражнений стрельб из СВД, АГС-17, АК-74, ЗУ-23-2, БТР-82А, 2С34 «Хоста», 2С19, танка Т-72Б3. Вы можете ознакомится с экспонатами исторической выставки вооружения и военной техники – от дореволюционных образцов до новейших разработок», - сказал на открытии начальник штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа генерал-майор Олег Цоков.

Динамический показ и статические выставки военно-технического форума «Армия-2021» на Рощинском полигоне будет проводиться ещё два дня - 27 и 28 августа с 11.00 до 18.00. Торжественная церемония закрытия мероприятия состоится 28 августа в 15.00.

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