27.08.2021 (22:21)

Командование ЮВО передало музеям воинской славы Крыма и Севастополя боевые знамена дивизий и полков, участвовавших в Великой Отечественной войне

Командование Южного военного округа (ЮВО) передало музеям воинской славы Крыма и Севастополя символы Победы – боевые знамена дивизий и полков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Торжественное мероприятие состоялось на территории мемориального комплекса Сапун-гора, который входит в одну из наиболее известных экспозиций Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Ранее с переданными командованию Черноморского флота историческими реликвиями были проведены реставрационные работы, в местах хранения подготовлены витрины, оборудованные системой вентиляции.

Всего командованием ЮВО в ходе торжественной церемонии было передано 11 знамён, в том числе боевое знамя 318-го отдельного противолодочного авиационного Констанцского Краснознаменного полка дальнего действия, знамя 6-й гвардейской танковой бригады, красное знамя гвардейского стрелкового корпуса, красное знамя 279-й стрелковой Лисичанской Краснознаменной дивизии, красное знамя 79-й и 101-й танковых бригад, боевое знамя 315-й стрелковой Мелитопольской Краснознаменной дивизии, красное знамя 366-го стрелкового полка, красное знамя 202-й танковой бригады, красное знамя 383-й стрелковой Феодосийской Краснознаменной дивизии, знамя шефское 83-й отдельной стрелковой бригады морской пехоты от Боровлянских советских и партийных организаций.

Знамена, переданные главам регионов в качестве исторических музейных экспонатов, будут выставлены на экспозициях музеев воинской славы.

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