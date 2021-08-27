27.08.2021 (18:18)

Участники АрМИ в Китае посетили павильон российского Дома дружбы

В Китае на одном из полигонов учебного цента Сухопутных войск участники АрМИ-2021 посетили выставочные экспозиции 7 павильонов Домов дружбы.

Экскурсии по экспозиции российского павильона провел заместитель директора Центрального музея Вооруженных Сил РФ Владимир Лукин.

Экспозицию российского павильона Дома дружбы составляют фотографии, стенды с главными достопримечательностями городов России, изделия русских народных промыслов: жостовских подносов, вологодского кружева, гжели, дымковской игрушки, хохломы и других.

Каждый год дома дружбы традиционно открываются во всех местах проведения Армейских международных игр, в том числе на полигоне Корла. Культурные павильоны АрМИ посещают представители руководящего состава и почетные гости состязаний.

В Китайской Народной Республике проходят состязания в трёх конкурсах АрМИ: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки пройдут на полигонах учебного центра Сухопутных войск НОАК.

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