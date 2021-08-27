27.08.2021 (17:16)

Военные пекари приступили к выпечке мелкоштучных изделий в рамках конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2021

Военные пекари вооруженных сил России, Белоруссия, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана, участвующие в международном этапе конкурса Армейских международных игр-2021 «Полевая кухня», который в этом году проходит на полигоне Фориш в Республике Узбекистан, приступили к выпечке мелкоштучных изделий.

Национальную сборную Российской Федерации на конкурсе АрМИ-2021 «Полевая кухня» представляют лучшие военнослужащие продовольственных служб Восточного, Западного, Центрального военных округов, Учебного центра Вольского военного института материального обеспечения и 12-го Главного управления Минобороны России.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр-2021 проводится на полигоне Фориш Республики Узбекистан и состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню».

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