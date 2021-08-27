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27.08.2021 (17:08)

Тренера российской команды-участницы конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021 поздравили с днем рождения

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Тренера российской команды, которая выступит в дисциплине «Работа на оборудовании IT-структуры» конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021, майора Алексея Бойко поздравили с днем рождения.

Вручил подарок руководитель конкурса — начальник связи Вооруженных сил — начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Мищенко.

Кроме того, подарки ко дню рождения получили тренер команды Узбекистана подполковник Шукур Бегбулов и главный тренер команды Белоруссии полковник Александр Фалько, который отмечает юбилей.

Церемония прошла в рамках открытия этапа «Уверенная передача», который проходит в специализированном помещении ДОСААФ в Минске.

В ходе конкурса участники на время должны осуществить передачу радиограмм, состоящих из букв кириллицы и арабских цифр с использованием вертикального телеграфного ключа.

Основные мероприятия конкурса пройдут с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Уверенный прием
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