27.08.2021 (22:05)

Десантники из Алжира открыли «биатлон» команд с марш-броском и боевой стрельбой на конкурсе «Десантный взвод»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Десантники из Алжира открыли «биатлон» команд с марш-броском и боевой стрельбой на конкурсе «Десантный взвод»

На полигоне Дубровичи в Рязанской области в рамках проведения завершающего упражнения второго этапа международного конкурса «Десантный взвод» состоялся «биатлон» команд, который включает марш-бросок на 10 километров и боевую стрельбу из стрелкового оружия (РПКС-74 и АК-74М) и гранатометов РПГ-7 Д.

После старта каждая команда десантников преодолевала бегом участок трассы в 2,5 км с последующим выполнением стрельб из положения лежа, с колена и стоя. На последнем (четвертом круге) команда преодолевала трассу с максимальным ускорением перед финишем.

Мишени для стрельбы из стрелкового оружия появлялись на 10 секунд на расстоянии 100 метров. Гранатометчики поражали мишень № 12 б (танк в окопе) на расстоянии от 150 до 250 метров из различных поражений.

Военнослужащие из Алжира первыми вышли на трассу. За ними стартовали десантники из Республики Беларусь, а третьими – конкурсанты из Казахстана. Российская команда вышла на трассу биатлона по результатам жеребьевке седьмыми.

После подсчета результатов за два упражнения судейской коллегией, с учетом возможного штрафного времени, назначаемого за неправильное выполнение выполнения тех или иных элементов, будут названы победители второго этапа конкурса.

Всего в конкурсе принимает участие более 350 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд.

Конкурс «Десантный взвод» пройдет в рамках Армейских международных игр в период с 22 августа по 2 сентября на полигоне Дубровичи Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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