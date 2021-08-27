27.08.2021 (15:34)

На конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 проведено инструкторско-методическое занятие по третьему этапу соревнований



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 проведено инструкторско-методическое занятие по третьему этапу соревнований

В Исламской Республике Иран было проведено инструкторско-методическое занятие по разборке-сборке 122-мм реактивной системы РСЗО БМ-21 «Град». Занятие организовал и лично провёл главный судья соревнований от иранской стороны полковник Сииди Мохаммат.

В ходе занятий главный судья детально объяснил участникам соревнований как правильно производить разборку и сборку реактивной системы РСЗО БМ-21 «Град» согласно положению конкурса. Особое внимание обратил на возможные нарушения и напомнил, что за каждый упавший элемент и недокрученную гайку к общему времени выступления команд прибавляется штрафное время, а также отметил, что нельзя забывать про соблюдение требований мер безопасности.

Завтра российской команде предстоит пройти третий этап конкурса, который включает в себя: выполнение норматива по разборке-сборке реактивной системы РСЗО БМ-21 «Град», замену 10-ти направляющих и колеса весом 160 килограммов с правой стороны автомобиля с последующим выполнением 10-ти контрольных холостых выстрелов.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр (Иран) с 23 августа по 4 сентября в рамках Армейских международных игр 2021.

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