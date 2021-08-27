27.08.2021 (17:57)

С российскими участниками конкурса «Страж порядка» в Сербии провели заключительную тренировку перед этапом «Патрульный наряд»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player С российскими участниками конкурса «Страж порядка» в Сербии провели заключительную тренировку перед этапом «Патрульный наряд»

На полигоне Берановац в Сербии для российских участников конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 прошла заключительная тренировка перед третьим этапом соревнований «Патрульный наряд». Представители российской сборной несколько раз прошли через всю полосу, детально отработали каждый элемент, норматив и спецзадачу, поработав над улучшением своего времени на трассе.

Арена этапа «Патрульный наряд» состоит из двух частей: пешей и автомобильной. Сначала троим участникам от каждой сборной необходимо преодолеть препятствия «Шины», «Ограниченные проходы», выполнить нормативы по РХБ защите, используя снаряжение армии Сербии, собрать разобранный автомат и снарядить магазин патронами. После этого команда садится в патрульную машину и начинает заезд по автотрассе.

Участок для вождения включает зону отражения нападения условных диверсантов и оказания первой помощи условно раненому члену экипажа, зону для скоростного вождения, зону для стрельбы по мишеням из пистолета, зону для метания ручных гранат, участок со змейкой, которую нужно преодолеть на патрульном автомобиле прямым и обратным ходом, эстакаду и импровизированный «бокс» для парковки военно-полицейской машины. Для заездов организаторы предоставили всем командам автомобили УАЗ «Патриот», находящиеся на вооружении сербской военной полиции.

Всего команде нужно пройти два круга трассы, на каждом из которых выполняется свой набор задач. По правилам конкурса побеждает та сборная, которая покажет лучшее время по итогам прохождения трека, набрав при этом наименьшее количество штрафных секунд.

Оценивать выступления команд из шести стран на этапе «Патрульный наряд» судьи будут 2 сентября. Финал и церемония награждения конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии состоятся 3 сентября.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.

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