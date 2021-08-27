27.08.2021 (16:54)

На конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии впервые пройдут соревнования по тактической стрельбе в городских условиях

Площадки конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии практически полностью соответствуют тем, которые используют для подготовки своих участников военные полицейские из Казахстана. Об этом во время тренировки команды ко второму этапу состязаний «Действия патрульного наряда в городе» рассказал тренер сборной, полковник Виталий Федоров.

Как отметил наставник, обустройство сербских полигонов Жича и Берановац почти полностью идентично обустройству их собственного учебного центра, где ведется отбор кандидатов к участию в конкурсе.

«Команда Республики Казахстан тренировалась на базе учебного центра в Спасске, Карагандинская область. Там согласно положению были оборудованы все необходимые учебные места: две огневых точки, где мы тренировали первый и второй этап конкурса, а также трассы для третьего и четвертого этапов», — сказал Виталий Федоров, добавив, что различия хоть и есть, но они незначительные. «Мы все предусмотрели, все препятствия и мишени у нас практически идентичны», — добавил он.

При подготовке своих участников в Казахстане больше всего внимания уделяется навыкам стрельбы, особенно тактической. Однако, пояснил тренер сборной республики, нельзя не учитывать физическую силу, быстроту и выносливость военнослужащих. Итог такой подготовки — уверенные в себе и целеустремленные члены команды.

Такие, как офицер дознания казахстанской военной полиции, лейтенант юстиции Ермек Бейсебаев. «На международном этапе я выступаю впервые, поэтому для меня это большой опыт. Безусловно, есть волнение, без этого никак, но когда выхожу на огневой рубеж, я морально-психологически сам себя отключаю от внешнего мира. Только соревнования главное, больше ничего», — поделился участник.

Дисциплина «Тактическая стрельба» впервые включена в программу конкурса «Страж порядка», проходящего в рамках Армейских международных игр-2021 в Сербии. В ходе второго этапа конкурса команды-участницы должны будут отработать действия патрульного наряда в городских условиях. Специальный городок для этого обустроен на полигоне Жича.

Военные полицейские из Казахстана стали первыми из шести команд, кто смог выполнить задания нового этапа. После специального занятия, проведенного инструкторами от сербской стороны, участники отработали упражнений стрельб самостоятельно, патрулируя территорию импровизированного населенного пункта в целях обнаружения лиц, незаконно находящихся на маршруте.

По правилам в испытании принимают участие две пары военнослужащих. При обнаружении вооруженных лиц, имитируемых мишенями, участники открывают по ним огонь, укрываясь за декорациями.

После поражения пистолетных мишеней патрульный наряд также должен поразить мишени из автомата. Баллы участников на упражнении подсчитываются путем суммы баллов, получаемых за пробоины в каждой мишени — по количеству зачетных попаданий по каждой цели. При этом все упавшие мишени должны быть поражены.

Этап «Действия патрульного наряда в населенном пункте» в рамках конкурса «Страж порядка» пройдет на сербском полигоне Жича 31 августа. 30 августа, за день до соревнований, среди команд будет проведена жеребьевка, которая определит очередность их выступления на арене состязаний.

Конкурс «Страж порядка» Армейских международных игр-2021 стартует в сербском городе Кралево 29 августа и завершится 3 сентября. Помимо двух огневых этапов участникам состязаний также нужно пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок по трассе «Гонки героев» на 12 километров.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра

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