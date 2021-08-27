27.08.2021 (17:50)

Российские кинологи посетили руины древнего города Типаза в Алжире

Команды российских кинологов, прибывшие на Международный конкурс «Верный друг», который проходит в Алжирской Народной Демократической Республике, продолжают знакомиться с местной культурой. Российская делегация посетила одну из главных достопримечательностей Алжира - Руины Типазы. Во время посещения руин древнего города участники конкурса ознакомились с финикийской, древнеримской, раннехристианской, византийской, мавританской историей, а также осмотрели уцелевшие архитектурные конструкции.

Типаза была основана финикийцами и с VI века до н. э. Древний город был построен на трех холмах неподалеку от моря и имел важное стратегическое значение. С 46 года Типаза стала колонией Рима.

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