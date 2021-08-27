27.08.2021 (15:45)
Участники конкурса «Верный друг» АрМИ-2021 посетили музыкальный концерт в Алжире
Команды из четырех стран, прибывшие для участия в международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в Алжирскую Народную Демократическую Республику, посетили концерт местной музыкальной группы. Для военных кинологов из Белоруссии, Вьетнама, России и Узбекистана исполнили произведения андалузской классической музыки с использованием национальных инструментов.
Как отметил участник российской команды Олег Чесноков: «Очень колоритный концерт посмотрели сегодня. Музыканты подняли нам настроение. Я и команда немного волнуемся перед решающим стартом и сегодня во время концерта удалось отвлечься и расслабиться. Впереди борьба. Настрой боевой, надеемся на победу».
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