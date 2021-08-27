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27.08.2021 (17:38)

В подмосковном Алабино прошли очередные заезды конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2021

Сегодня в Алабино состоялся заезд второго экипажа, в котором принимали учатие команды Сербии, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Лидером первого дивизиона сегодняшней гонки стал экипаж Республики Беларусь с итоговым временем 20 мин. 27 сек. Символично, что наводчик-оператор старшина Андрей Пакулис посвятил победу в заезде своему новорожденному сыну, который родился 16 августа, в день жеребьёвки конкурса.

Танкисты из Азербайджана завершили заезд за 22 мин. 51 сек., военнослужащие из Республики Сербии прошли трассу за 24 мин. 33 сек., команда Республики Казахстан финишировала за 25 мин. 52 сек.

Также прошёл заезд третьих экипажей команд второго дивизиона. Первыми закончили гонку  танкисты из Киргизии с окончательным результатом 27 мин. 27 сек., сборная Мьянмы показала результат  30 мин. 45 сек. и завершили индивидуальную гонку военнослужащие сборной Лаоса с итоговым временем 32 мин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Танковый биатлон , АрМИ
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