27.08.2021 (17:43)

С лучшим результатом команда ВМФ России выполнила упражнение «Оказание первой медицинской помощи» на конкурсе «Глубина» в Иране



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player С лучшим результатом команда ВМФ России выполнила упражнение «Оказание первой медицинской помощи» на конкурсе «Глубина» в Иране

С результатом в 52 секунды и 77 сотых сборная ВМФ России выполнила самое зрелищное и скоростное упражнение – «Оказание первой медицинской помощи аварийному водолазу» в ходе четвёртого дня соревнований Международного конкурса водолазного мастерства «Глубина-2021», который проходит в Исламской Республике Иран.

В соответствии с правилами упражнения по команде судьи, выполняется экстренный подъем «аварийного» водолаза на понтон, затем проводится его освобождение от водолазного снаряжения, после этого два участника выполняют искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца на манекене-имитаторе утонувшего. Выполнив реанимационные мероприятия, команда должна взять макет барокамеры «Кубышка» и пронести его до финиша, расстояние забега составляет 100 метров.

Упражнение осложняется общим весом «Кубышки», он составляет порядка 150 килограмм. Это сам макет и загруженный в него груз, весом 75 кг, который имитирует пострадавшего.

На данный момент результат нашей команды является лучшим результатом из всех уже выполнивших это упражнение команд.

Ранее данное упражнение выполняли сборные Китая, Ирана, Венесуэлы и Сирии их лучший результат составил более 53 секунд.

Остальные команды выполняли другие упражнения в соответствии с проведённой ранее жеребьёвкой.

Общую турнирную таблицу с результатами соревнований и распределением мест судейская коллегия объявит после подсчёта баллов по окончании выполнения всех упражнений конкурса командами участницами.

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021», проводится в рамках Армейских международных игр в период с 23 августа по 1 сентября 2021 года.

В конкурсе принимают участие команды военных водолазов из шести стран – Ирана, России, Венесуэлы, Индии, Китая и Сирии.

Конкурс проходит в Исламской Республике Иран, на водолазном полигоне Военно-морской базы в морском порту города Конарак, на берегу Оманского залива.

Конкурс включает соревнования из шести упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодке», «Фланец» и «Канат».

Российскую Федерацию представляет сборная команда из представителей флотов и Каспийской флотилии, под руководством капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице