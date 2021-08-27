27.08.2021 (17:59)

Российские мотострелки уничтожили легкобронированные пикапы условного противника на учении в горах Таджикистана

Мотострелковые подразделения 201-й российской военной базы уничтожили из вооружения БМП-2 легкобронированные пикапы условного противника в ходе тактического учения в горах Таджикистана.

По замыслу учения, группа незаконного вооруженного формирования, имея на вооружении крупнокалиберные пулеметы, установленные на автомобилях, пыталась прорваться к российским военным объектам с целью их захвата. Для уничтожения противника военнослужащие на штатной технике выдвинулись на установленный рубеж и сходу поразили движущиеся цели из 30-мм автоматической пушки 2А42 и танкового пулемета «Калашникова». Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на дальности от 800 до 1200 метров. Долговременные огневые сооружения были расстреляны расчетами ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Для целеуказаний и корректировки огня с воздуха был задействован расчет комплекса беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

Учение проходило в рамках выполнения военнослужащими контрольных стрельб из вооружения БМП-2.

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