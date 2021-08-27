27.08.2021 (12:25)

На специальном учении технические ракетные базы ЮВО обеспечат боеприпасами войска

В Астраханской области в рамках специального учения в районах боевого предназначения будут развернуты технические ракетные базы, которые организуют материально-техническое обеспечение (МТО) войск Южного военного округа (ЮВО).

Личный состав технических ракетных баз отработает перегрузку зенитных управляемых ракет с железнодорожного транспорта в автомобильный транспорт. Выездной метрологической группой будет произведена проверка средств измерений аппаратуры контрольно-проверочной машины КПМ 9В839М.

После доставки боеприпасов к транспорту зенитного ракетного соединения в полевых условиях специалисты технических ракетных баз организуют выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию ракет.

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