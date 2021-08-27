27.08.2021 (21:23)

Российская сборная занимает второе место на конкурсе «Полевая кухня» АрМИ-2021 по итогам четырёх дней соревнований



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российская сборная занимает второе место на конкурсе «Полевая кухня» АрМИ-2021 по итогам четырёх дней соревнований

По итогам четырёх дней соревнований и четырёх этапов международного конкурса Армейских международных игр-2021 «Полевая кухня»: стрельба из штатного оружия, приготовление пищи по произвольному меню (мясо) и приготовление пищи по произвольному меню (рыба), а также выпечка мелкоштучных изделий, российские военнослужащие находятся на втором месте. Третье место занимают представители продовольственной службы Республики Белоруссия и на первом месте - повара и пекари Республики Узбекистан.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Справочно:

Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр-2021 проводится на полигоне Фориш Республики Узбекистан и состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню».

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