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27.08.2021 (21:23)

Российская сборная занимает второе место на конкурсе «Полевая кухня» АрМИ-2021 по итогам четырёх дней соревнований

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По итогам четырёх дней соревнований и четырёх этапов международного конкурса Армейских международных игр-2021 «Полевая кухня»: стрельба из штатного оружия, приготовление пищи по произвольному меню (мясо) и приготовление пищи по произвольному меню (рыба), а также выпечка мелкоштучных изделий, российские военнослужащие находятся на втором месте. Третье место занимают представители продовольственной службы Республики Белоруссия и на первом месте - повара и пекари Республики Узбекистан.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Справочно:

Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр-2021 проводится на полигоне Фориш Республики Узбекистан и состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Полевая кухня
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