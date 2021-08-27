27.08.2021 (11:07)
Подразделения МТО ЮВО в полевых условиях отработали эвакуацию и ремонт техники
В Астраханской области на специальном учении подразделения ремонтно-восстановительного полка Южного военного округа (ЮВО) развернули район комплексного восстановления и ремонта группировки войск.
В полевых условиях специалисты материально-технического обеспечения (МТО) отработали эвакуацию вооружения и военной техники, ее ремонт и восстановление с последующей передачей в боевые подразделения.
Всего для эвакуации и ремонта техники было задействовано более 220 военнослужащих ремонтных подразделений и 155 единиц специальной техники.
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