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27.08.2021 (17:49)

На Балтийском флоте проведено учение по военно-политической работе «Сплоченность-2021»

В период с 23 по 27 августа 2021 года на Балтийском флоте под руководством исполняющего обязанности заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Алексея Цыганкова состоялось специальное учение по военно-политической работе «Сплоченность-2021».

В ходе учения была проверена устойчивость системы управления и готовность военно-политических органов Балтийского флота к выполнению задач в различных условиях обстановки и при возникновении кризисных ситуаций, а также отработано совершенствование новых форм и методов военно-политической работы, в том числе с применением современных образцов военной техники. Одна из основных целей специального учения - обеспечение безусловного выполнения учебно-боевых задач личным составом соединений, воинских частей и подразделений Балтийского флота.

В рамках комплекса мероприятий учения «Сплоченность-2021» были отработаны эффективные формы и способы военно-политической работы, проведены исследования и апробация передовых психодиагностических методик. Также проведены оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих в условиях максимально приближенным к боевым.

Специальное учение проходило на всей территории Калининградской области, в том числе на полигонах Балтийского флота, Военной гавани города Балтийска, на территории АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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