27.08.2021 (17:54)

В Астраханской области стартовало тактическое учение с полком С-400 «Триумф» Западного военного округа

На полигоне Ашулук (Астраханская область) подошёл к концу первый день тактического учения с боевой стрельбой с расчетами системы С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В ходе мероприятия был проведен ритуал представления личного состава полка, принимающего участие в учении, руководству Центра боевого применения и боевой подготовки ВКС.

В классе подготовки полигона военнослужащие, входящие в состав боевых расчетов, сдали зачеты по требованиям безопасности при нахождении на полигоне и проведении боевых стрельб зенитными управляемыми ракетами, а также зачеты по ракетно-стрелковой, технической и тактической подготовке.

Кроме того, на позициях зенитных ракетных дивизионов и командного пункта военнослужащие были оценены по специальной подготовке на знание функциональных обязанностей и оборудования рабочих мест.

На следующей неделе боевым расчетам зенитного ракетного полка соединения ПВО предстоит провести боевые стрельбы по ракето-мишеням, имитирующим современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками.

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