27.08.2021 (13:47)

Более 91 тысячи гостей приняли площадки МВТФ «Армия-2021» в ВВО

В первый день работы демонстрационные площадки военно-технического форума «Армия-2021», развернутые в Восточном военном округе, посетило свыше 91 тысячи человек.

Военнослужащие ВВО развернули на территории 11 субъектов Дальнего Востока порядка 70 выставочных площадок в 37 городах и населенных пунктах, что на 25 площадок больше, чем годом ранее.

Впервые развернуты площадки форума в Республике Саха (Якутия) и в Магаданской области, стать участниками и гостями МВТФ «Армия-2021» смогут жители таких отдаленных районов нашего региона, как поселок Певек и Мыс Шмидта в Чукотском автономном округе.

На точках статического показа будут представлены более 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 20 самолетов и вертолетов, порядка 8 кораблей и подводных лодок. Зрители впервые смогут увидеть 20 новейших образцов, таких как базовый тральщик «Яков Баляев» с безэкипажным катером «Сканда», бронированный санитарный автомобиль «Линза» семейства «Тайфун-К», боевой арктический вездеход «Алеут», станции комплексной очистки воды, современные образцы стрелкового оружия, снаряжения и многое другое.

Конечно же, одной из главных задач при проведении Форума будет обеспечение комплексной безопасности мероприятия, в том числе недопущение распространения коронавирусной инфекции.

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