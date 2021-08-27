Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.08.2021 (16:44)

В Военной исторической библиотеке Генерального штаба ВС РФ состоялся круглый стол «Ленинград в блокаде»

На базе Информационного историко-научного центра – Военной исторической библиотеки Генерального штаба ВС РФ состоялся круглый стол «Ленинград в блокаде», посвященный 80-летию начала блокады Ленинграда и Дню памяти жертв блокады города Ленинграда.

В мероприятии приняли участие представители Военной академии Генерального штаба ВС РФ и Научно-исследовательского института (военной истории).

В рамках дискуссии были обсуждены такие вопросы как проблемы изучения Ленинграда в блокаде, участие в блокаде союзников Германии, блокада Ленинграда в восприятии горожан, изучение архивных документов о подвиге и трагедии ленинградцев, невский пятачок в Битве за Ленинград, библиотека штаба Ленинградского военного округа (фронта) в годы войны и блокады.

По завершении мероприятия для участников научной дискуссии состоялась экскурсия по помещениям и залам библиотеки.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с разведчиками
Завершился первый этап спецучения с силами и средствами медицинского обеспечения Западного военного округа и Северного флота
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки
Ржевская дивизия противовоздушной обороны Западного военного округа отметила 76 лет со дня образования

Метки:
Генеральный штаб , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false