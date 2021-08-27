27.08.2021 (16:44)

В Военной исторической библиотеке Генерального штаба ВС РФ состоялся круглый стол «Ленинград в блокаде»

На базе Информационного историко-научного центра – Военной исторической библиотеки Генерального штаба ВС РФ состоялся круглый стол «Ленинград в блокаде», посвященный 80-летию начала блокады Ленинграда и Дню памяти жертв блокады города Ленинграда.

В мероприятии приняли участие представители Военной академии Генерального штаба ВС РФ и Научно-исследовательского института (военной истории).

В рамках дискуссии были обсуждены такие вопросы как проблемы изучения Ленинграда в блокаде, участие в блокаде союзников Германии, блокада Ленинграда в восприятии горожан, изучение архивных документов о подвиге и трагедии ленинградцев, невский пятачок в Битве за Ленинград, библиотека штаба Ленинградского военного округа (фронта) в годы войны и блокады.

По завершении мероприятия для участников научной дискуссии состоялась экскурсия по помещениям и залам библиотеки.

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