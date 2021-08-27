Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.08.2021 (16:40)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с разведчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие с разведчиками.

Во время занятия личный состав отработал ряд специфических задач, в том числе по организации диверсии на пути следования условного противника.

В ходе занятия разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, после прибытия в указанную точку выполнили скрытную установку взрывных устройств, инженерное обустройство огневых точек. Также, используя особенности рельефа местности, разведчики организовали пути отхода.

При проведении засады разведчики уничтожили колонну условного противника. При отходе к своим позициям разведгруппа использовала дымовую завесу. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано около 1000 средств имитации.

По итогам занятия разведчики ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень профессиональных навыков. Занятие прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Завершился первый этап спецучения с силами и средствами медицинского обеспечения Западного военного округа и Северного флота
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки
Ржевская дивизия противовоздушной обороны Западного военного округа отметила 76 лет со дня образования
В Калининградской области разведчики Балтийского флота организовали засаду на колонну техники условного противника

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false