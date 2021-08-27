27.08.2021 (16:15)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки
Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.
Всего более 500 военнослужащих привлекли к сдаче контрольных занятий, в ходе которых оценили уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.
В течение недели личный состав ОГРВ ПРРМ сдавал нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождению боевых машин и другим. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделили вновь прибывшим военнослужащим на контрактной основе.
Данные контрольные занятия являлись проверкой профессиональных навыков военнослужащих ОГРВ ПРРМ и завершили этап слаживания рот в летнем периоде обучения 2021 учебного года.
Контрольные занятия в ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.