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27.08.2021 (16:15)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.

Всего более 500 военнослужащих привлекли к сдаче контрольных занятий, в ходе которых оценили уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

 В течение недели личный состав ОГРВ ПРРМ сдавал нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождению боевых машин и другим. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделили вновь прибывшим военнослужащим на контрактной основе.

Данные контрольные занятия являлись проверкой профессиональных навыков военнослужащих ОГРВ ПРРМ и завершили этап слаживания рот в летнем периоде обучения 2021 учебного года.

Контрольные занятия в ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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