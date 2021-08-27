27.08.2021 (20:32)

Участники конкурса «Авиадартс-2021» провели поисково-спасательные операции в ходе соревнований



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники конкурса «Авиадартс-2021» провели поисково-спасательные операции в ходе соревнований

В рамках Международного конкурса «Авиадартс-2021» проведен очередной летный этап соревнований – поисково-спасательные работы.

По условиям данного элемента конкурса экипажам поступала команда о терпящих бедствие и нуждающихся в эвакуации. Район поиска составлял порядка 55 километров.

Данный элемент конкурса был впервые введен в соревновательную программу в 2020 году.

Действовали экипажи парами. Ведущему экипажу предстояло визуально обнаружить точку поиска на местности, обозначенную условным знаком. Далее в режиме висения при помощи лебедки выполнить спуск манекена на точность в квадрат 2 на 2 метра, и далее поднять его на борт обозначив эвакуацию. Ведомому – обнаружить в заданном районе радиосигнал и максимально точно передать координаты сигнала.

«Общее время работы вертолета в зоне составляет 12 минут. Ведущий экипаж оценивается по четырем элементам – это время обнаружения объекта, правильность и достоверность выложенного на земле знака о необходимой помощи, время выполнения поисково-спасательных работ и точность опускания манекена в зачетный квадрат размером 2 на 2 метра. Выход за установленные временные нормативы штрафуется», - рассказал судья конкурса подполковник Владимир Дмитришин.

«Все экипажи показывают в ходе конкурса свою высокую выучку, натренированность и высокие профессиональные навыки по тем элементам, которые вынесены на конкурс», – подчеркнул он.

В данном этапе соревновались три пары транспортно-боевых вертолетов Ми-8 от Российской Федерации и Республики Беларусь.

«Поисково-спасательная работа – это один из основных видов работ транспортно-боевых вертолетов. Для экипажей Ми-8 это один из основных видов летной подготовки. Таким образом мы проверяем навыки летчиков армейской авиации», - подытожил подполковник Владимир Дмитришин.

По итогам первых трех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация) уверенно лидирует российская команда.

Финальным этапом соревнований станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям.

Справочно:

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходит в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей.

Летчикам соревнуются в следующих элементах конкурса: визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.

Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16 (Цзянь), H-6 (Хун), Y-9, и Y-20 (Юнь) Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.

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