27.08.2021 (14:59)

В Калининградской области разведчики Балтийского флота организовали засаду на колонну техники условного противника

В Калининградской области разведчики мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота осуществили засаду на колонну техники условного противника в рамках тактико-специального учения в ходе лагерного сбора подразделений войсковой разведки.

В ходе динамической части учения разведчики организовали диверсию на пути следования мотострелкового подразделения, выступившего в роли «неприятеля». Разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, после прибытия на точку выполнили скрытную установку взрывных устройств, инженерное обустройство огневых точек. Затем, используя особенности рельефа местности, разведчики организовали пути отхода.

При проведении засады активно применялись новые тактические приемы, взятые из опыта современных вооруженных конфликтов.

Особенностью проведения учения стало выполнение элементов в сложной тактической обстановке, разведчики после нападения на колонну должны были изъять важные документы из одного бронеавтомобиля.

Также с целью дезорганизации «противника» была установлена дымовая завеса.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе взрывпакеты и дымы. В общей сложности, в мероприятии было задействовано около 50 военнослужащих.

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