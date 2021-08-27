Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.08.2021 (14:59)

В Калининградской области разведчики Балтийского флота организовали засаду на колонну техники условного противника

В Калининградской области разведчики мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота осуществили засаду на колонну техники условного противника в рамках тактико-специального учения в ходе лагерного сбора подразделений войсковой разведки.

В ходе динамической части учения разведчики организовали диверсию на пути следования мотострелкового подразделения, выступившего в роли «неприятеля». Разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, после прибытия на точку выполнили скрытную установку взрывных устройств, инженерное обустройство огневых точек. Затем, используя особенности рельефа местности, разведчики организовали пути отхода.

При проведении засады активно применялись новые тактические приемы, взятые из опыта современных вооруженных конфликтов.

Особенностью проведения учения стало выполнение элементов в сложной тактической обстановке, разведчики после нападения на колонну должны были изъять важные документы из одного бронеавтомобиля.

Также с целью дезорганизации «противника» была установлена дымовая завеса.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе взрывпакеты и дымы. В общей сложности, в мероприятии было задействовано около 50 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военный атташе Министерства обороны Индии прибыл на конкурс «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021
Самый сложный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021 завершился триумфом команды России
На военном аэродроме в Ленинградской области в рамках учений специалисты медслужбы ЗВО развернули полевое приемо-сортировочное отделение
Команда России лидирует после первого этапа всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки»

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false