27.08.2021 (17:00)

В рамках научно-деловой программы на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2021» обсуждали вопросы развития Арктического региона

На различных площадках форума специалисты обсуждали перспективы и главные направления укрепления позиций России в Арктике. А гостям и участникам форума были показаны образцы техники, предназначенные для работы в арктическом регионе.

В заключительный день работы специалистов, в рамках научно-деловой программы, состоялся круглый стол, темой которого стали высокоэффективные российские технологии для проведения строительных работ эксплуатации объектов в тяжелых условиях Арктики. Докладчики выступили с различными предложениями по улучшению инфраструктуры и быта современных полярников. Обсуждались проекты различного уровня сложности от новейших конструкций снегоходов, до специальных оранжерей с живыми растениями, которые можно будет обустраивать прямо на атомных ледоколах.

С достижениями отечественной оборонной промышленности в области развития арктической техники гости Международного военно-технического форума могли ознакомиться на статической экспозиции. На выставочном стенде разместили мобильный ветроэнергетического комплекс (МВК), предназначенный для обеспечения электрической энергией автономных объектов, в том числе мобильных, удаленных от источников централизованного энергопитания.

МВК изготавливается на базе стандартного 20 - футового контейнера, который легко перевозится на грузовых автомобилях отечественного производства или устанавливается стационарно. Свободное помещение контейнера можно использовать под различные цели, например, медицинский пункт, компьютерный класс, жилое помещение.

Оригинальным решение организаторов стало оформление экспозиции в виде элемента арктической станции на острове Земля Александры. Желающих отправится в увлекательное арктическое путешествие, не покидая московской области, оказалось достаточно много. Экспозиция вызвала живой интерес не только военных специалистов, но и гражданских.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице