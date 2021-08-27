27.08.2021 (16:19)

Командующий войсками ЮВО открыл Международный военно-технический форум «Армия-2021» в городе-герое Севастополе

В парке «Патриот» Южного военного округа (ЮВО), расположенном в городе-герое Севастополе, прошла церемония открытия седьмого Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021».

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников и командующий Черноморским флотом (ЧФ) адмирал Игорь Осипов приняли участие в открытии форума и поприветствовали его участников.

В ходе торжественной части Форума командующий войсками ЮВО наградил наиболее отличившихся военнослужащих государственными наградами, ведомственными знаками отличия и вручил жилищные сертификаты.

Также в ходе мероприятия командование военного округа наградило представителей средств массовой информации – победителей окружного этапа фестиваля прессы «Южный Медиа-АС-2021».

В ходе конкурса были рассмотрены более 50 заявок представителей средств массовой информации и блогеров, принимавших активное участие в освещении деятельности войск и сил ЮВО.

Участники МВТФ осмотрели современные и перспективные образцы предприятий промышленности и научно-исследовательских организаций, которые были представлены АО НПК «Системы прецизионного приборостроения», «Урал Промэнерго», производственно-технической базой «ГРАНИТ», канатно-верёвочным заводом и «Златоусовской оружейной фабрикой».

Самой зрелищной частью Форума стал динамический показ возможностей вооружения и военной техники, а также действий подразделений флота и армейского корпуса ЧФ в ходе розыгрыша 8 тактических эпизодов на специально подготовленной площадке.

Завершился показ пролетом авиации, в котором были задействованы вертолеты Ми-28, Ка-52, Ка-27М и самолеты тактической и оперативно-тактической авиации Су-24М, Су-30СМ, Су-25 и Су-27.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» на площадках ЮВО пройдёт с 27 по 29 августа 2021 года.

План работы Форума на главной площадке в Севастополе:

27 августа – работа представителей и специалистов предприятий ОПК, а также проведение мероприятий научно-деловой программы;

с 28 по 29 августа – дни открытого посещения форума.

Начало мероприятий в 10:00.

Во всех местах проведения Форума организован комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на противодействие угрозе распространения новой коронавирусной инфекции. На площадках Форума будут организованы: термометрия посетителей, контроль соблюдения масочного режима, развернуты пункты со средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, перчатками), антисептиками для дезинфекции рук.

Дни массового посещения Форума будут сопровождаться показательными выступлениями авиации и бронетехники, лазерным, световым и фаер-шоу, а также проведением тактических розыгрышей подразделениями ЧФ.

В статическом показе будет представлено 54 единицы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортёры БМД-4, БТР-8АМ, БТР-МД «Ракушка», бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», гаубицы Д-30 «Молот», «Мста-Б», самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые комплексы «Хризантема», зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», вертолеты Ка-31, Ка-52, Ми-28, Ка-29ТБ, Ми-8, корабли и катера.

На сцене парка «Патриот» ежедневно будут проходить концерты с участием творческих коллективов Крыма, в том числе Ансамбля песни и пляски ЧФ, оркестра ЧФ, группы «Бастион», артистов Дома офицеров ЧФ, Балаклавского дворца культуры.

Кроме того, на площадке форума будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие смогут узнать подробности о военной профессии, а также ознакомиться с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, социальными льготами и гарантиями в соединениях и воинских частях Южного военного округа и Черноморского флота.

Также площадки Форума развернуты в городах-героях Новороссийске и Керчи, а также в городе Симферополе.

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