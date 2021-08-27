27.08.2021 (17:22)

В Симферополе прошло торжественное открытие МВТФ «Армия-2021» на площадках ЮВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Симферополе прошло торжественное открытие МВТФ «Армия-2021» на площадках ЮВО

В столице Республики Крым городе Симферополе состоялось торжественное открытие международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» на площадках Южного военного округа (ЮВО).

В церемонии открытия Форума, который впервые в этом году проходит в столице Крыма, приняли участие командование армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), представители администрации Республики Крым и города Симферополя.

В рамках церемонии открытия для гостей МВТФ «Армия-2021» продемонстрировали динамический показ действий мотострелкового подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, а также ставший уже знаменитым – «танковый вальс» на танках Т-72Б3М.

Кроме того, жители и гости столицы республики смогли увидеть более 30 единиц современной техники и вооружения армейского корпуса ЧФ, а также выставку Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и ДОСААФ России.

Статическая выставка вооружения, военной и специальной была представлена следующими образцами: танк Т-72Б3, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82А, гаубицы Д-30 и «Мста-Б», реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», противотанковый комплекс «Хризантема», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10» и «Тахион», а также образцами современного стрелкового оружия.

На площадке форума «Армия-2021» также развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие смогли узнать подробности о военной профессии, пройти профессиональное и психологическое тестирование для определения соответствия установленным требованиям, ознакомиться с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, перечнем социальных льгот и гарантий при прохождении службы в соединениях и воинских частях Южного военного округа и Черноморского флота.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» на площадках ЮВО пройдёт с 27 по 29 августа 2021 года.

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