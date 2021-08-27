27.08.2021 (20:01)

Сборная Российской Федерации одержала победу в международном конкурсе «Морской десант» в рамках АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сборная Российской Федерации одержала победу в международном конкурсе «Морской десант» в рамках АрМИ-2021

Команда Российской Федерации одержала победу в конкурсе «Морской десант» Армейских международных игр. Победа досталась морским пехотинцам в упорной борьбе с сильнейшими командами Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, а также дебютантами игр - военнослужащими Республики Абхазия и Южная Осетия.

В пятницу на полигоне Горностай в Приморском крае состоялся финальный этап конкурса под названием «Тропа выживания». Этап включал в себя 5-километровый маршрут по пересеченной гористой местности с 11 препятствиями на пути. После марш-броска в полной экипировке взводам предстояло выполнить стрельбу и норматив по переноске условно раненого. В отличие от первых двух этапов, в которых команда России являлась бесспорным лидером, на третьем, китайские морпехи оказались быстрее.

Однако, по сумме набранных за три этапа баллов российская команда заняла первое место. Команда Китайской Народной Республики – вторая. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы Исламской Республики Иран.

Конкурс «Морской десант-2021» проходил на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Всего в рамках соревнований участники прошли три этапа: «Эстафета», «Полоса препятствий» и «Тропа выживания». Торжественное закрытие конкурса с награждением победителей состоится 29 августа.

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