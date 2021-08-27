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27.08.2021 (16:09)

Ржевская дивизия противовоздушной обороны Западного военного округа отметила 76 лет со дня образования

В г. Ржеве (Тверская область) прошли торжественные мероприятия по случаю 76-летия со дня образования дивизия противовоздушной обороны имени трижды Героя Советского союза маршала авиации Александра Покрышкина Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В ходе торжественных мероприятий в управлении дивизии командование под руководством командира соединения генерал-майора Вячеслава Скрипко поздравило личный состав с годовщиной образования. В здании офицерского клуба соединения состоялась церемония награждения наиболее отличившихся военнослужащих, а также проведен праздничный концерт.

Кроме того, прошла церемония возложения цветов к бюстам Александра Невского, генералиссимуса Александра Суворова, фельдмаршала Михаила Кутузова, маршала Георгия Жукова, установленных на территории управления соединения.

Дивизия ПВО берет свое начало в победном 1945 году с формирования Московского истребительного авиационного корпуса с дислокацией управления в г. Москва, организационно входящий в Воздушную истребительную Армию Московского района ПВО.

В частях соединения в разные годы проходили службу 25 Героев Советского Союза. Среди них – трижды Герой Советского Союза маршал авиации Александр Покрышкин, дважды герой Советского Союза генерал-полковник авиации Андрей Боровых, летчик-истребитель Николай Гулаев, летчик-ас полковник Алексей Смирнов и др.

В настоящее время дивизия ПВО дислоцируется в границах Западного военного округа и несет постоянное боевое дежурство по противовоздушной обороне государственных и военных объектов Российской Федерации на территории протяженностью 2700 км с площадью района ответственности соединения более 40 тыс. кв. км.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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