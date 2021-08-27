27.08.2021 (19:48)

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проверил группировку МТО на спецучениях

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков проверил группировку материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ в ходе спецучений, которые прошли в рамках подготовки к маневрам «Запад-2021».

Учения прошли полигоне Мулино в Нижегородской области. По их легенде там была развёрнута группировка сил и средств МТО, действующая в стратегической операции.

В ходе специальных учений замминистра обороны проверил группировку сил и средств МТО. Булгаков заслушал доклады ответственных лиц по составу размещения сил и средств технического и тылового обеспечения действующей группировки и проконтролировал выполнение практических действий личного состава в районе тылового обеспечения.

Также замглавы военного ведомства осмотрел развернутые полевые склады горючего, район массовой заправки техники, пункты содержания запасов питьевой воды.

Затем, Дмитрий Булгаков посетил район комплексного восстановления и ремонта, который предназначен для ремонта выездными бригадами неисправных образцов техники, а также проинспектировал применение мобильного ремонтно-восстановительного поезда.

Кроме того, ему продемонстрировали работу банно-прачечных комплексов и полевых бытовых пунктов, выполнение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольствия в полевых условиях.

Учения МТО состоялись в рамках серии специальных учений, которые проходят в три этапа в период с 19 июля по 27 августа под общим руководством начальника Генштаба ВС РФ. Серия спецучений проводится как этап подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021».

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