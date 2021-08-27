27.08.2021 (17:16)

Начальник ГВМУ Минобороны России отметил вклад военной медицины в профилактику и лечение новой коронавирусной инфекции

В Вооружённых Силах Российской Федерации минимальная заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на форуме «Армия–2021» заявил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России Дмитрий Тришкин в рамках международной научно-практической конференции «Профилактика и лечение новой коронавирусной инфекции».

Дмитрий Тришкин отметил, что все военные гарнизоны на сегодняшний день оснащены телемедицинской связью, круглосуточно работает Центр координации телемедицинских технологий Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, который может консультировать любого пациента в любой воинской части.

Начальник ГВМУ Минобороны России также рассказал, что созданы 16 мобильных медицинских подразделений, «каждый имеет возможность развернуть до 100 коек. Они обеспечены людским ресурсом. Когда наступает время «Ч», они оперативно выдвигаются в указанный район для оказания помощи».

Дмитрий Тришкин добавил, что с началом пандемии COVID-19 военная медицина стала оперативно решать две проблемы. Первая связана с сохранением здоровья военнослужащих, что, безусловно, необходимо для поддержания боеготовности Вооруженных Сил. Вторая – это оказание максимальной помощи как субъектам Российской Федерации, так и другим государствам в лечении больных.

Начальник ГВМУ Минобороны России также отметил вклад военной медицины и, в частности, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в лечение коронавирусных больных с использованием иммунной плазмы, полученной от доноров.

«Мы имели возможность определять потенциальных доноров, у нас в Вооружённых Силах служит много крепких молодых людей, которые имеют хороший гипериммунный ответ, поэтому и результаты были неплохие», – сказал Дмитрий Тришкин.

Начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков подчеркнул, что благодаря такому лечению целый ряд тяжелых пациентов госпиталя имени Н.Н. Бурденко и Военно-медицинской академии были спасены.

В работе международной конференции приняли участие представители медицинских организаций ВС РФ, Государственной Думы, Министерства здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства, Российской академии наук, 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице