27.08.2021 (19:42)

Юные изобретатели в рамках форума «Армия–2021» представили свои разработки на круглом столе «Важное для обороны страны глазами детей»

В рамках нужно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» прошёл круглый стол «Важное для обороны страны глазами детей», который впервые был организован на площадке Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в парке «Патриот».

Организаторами круглого стола стали Военно-научный комитет ВС РФ, Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России, Военный университет МО РФ.

На данном мероприятии свои научно-исследовательские проекты на обсуждение экспертам из Минобороны России и научно-исследовательских организаций представили воспитанники довузовских образовательных учреждений, в том числе суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также юнармейцы.

Заместитель начальника Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Владислав Черкасов отметил, что в последнее время особое внимание Министерством обороны уделяется работе по вовлечению учащихся довузовских образовательных учреждений в научно-практическую деятельность.

«В нашем государстве на всех уровнях управления уделяется особое внимание развитию интеллектуального потенциала и научного творчества подрастающего поколения. Создаётся необходимая база для реализации научно-исследовательских проектов от идеи до конечного изделия, в том числе в виде совместных разработок между научно-исследовательскими организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса при непосредственной поддержке Минобороны России», – сказал начальник Военно-научного комитета ВС РФ.

Докладчиками на круглом столе выступили лауреаты конкурсов «Старт в науку» и «Школьный патент – шаг в будущее!».

Особое внимание у экспертов привлекли доклады по авиационной тематике, а также по робототехнике. Не исключено, что результаты, полученные в ходе данных работ, в перспективе можно будет реализовать в сфере беспилотной авиации и разработки роботехнических комплексов.

По итогам проведения круглого стола начальник Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России подполковник Максим Захаров вручил молодым учёным памятные подарки.

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