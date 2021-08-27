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27.08.2021 (19:35)

«Оборонэнерго» установило первую электрозаправочную станцию на территории военно-патриотического парка «Патриот»

«Оборонэнерго» установило первую электрозаправочную станцию на территории военно-патриотического парка «Патриот». Высокоскоростная электрозаправочная станция для зарядки электротранспорта мощностью 60 кВт позволит зарядить автомобиль в течение 17-30 минут. Оборудование установлено на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в рамках подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2021».

Филиалом «Центральный» АО «Оборонэнерго» для подключения электрозаправки к сети проложено 52 метра трассы кабеля под асфальтовым покрытием с помощью метода горизонтально-направленного бурения. Это позволило сохранить ландшафт военно-патриотического парка культуры и отдыха.

В соответствии с поручением генерального директора АО «Оборонэнерго» Сергея Кирюхина филиал «Центральный» в дальнейшем планирует расширение сети станций для зарядки электротранспорта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Парк Патриот , КВЦ Патриот
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