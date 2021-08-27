27.08.2021 (17:29)

Подведены итоги научно-деловой программы Международного военно-технического форума

Сегодня, 27 августа, в КВЦ «Патриот» завершилась научно-деловая программа МВТФ «Армия-2021».

Вступительным словом председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин открыл итоговое заседание программного комитета научно-деловой программы МВТФ «Армия-2021».

«Особое внимание уделялось вопросам создания и применения искусственного интеллекта, использованию суперкомпьютерных технологий, развитию робототехнических комплексов и другим передовым технологиям», - подчеркнул генерал-лейтенант Трушин.

По его словам, под эгидой коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации была развёрнута широкая дискуссия по выработке мер государственной поддержки российских производителей в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации по увеличению доли невоенной продукции, выпускаемой предприятиями ОПК.

В состав президиума также вошли врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Горбатенко Дмитрий Вилорович, заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны Россиийскоий Федерации генерал майор Осадчук Александр Владимирович, член Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Осыко Михаил Владимирович, советник Министра обороны Российской Федерации Ильницкий Андрей Михайлович.

Советник Министра обороны РФ А. Ильницкий в ходе своего выступления поблагодарил организаторов за их профессионализм и доброжелательность.

Научно-деловая программа форума, которая в этом году проходит с небывалым размахом, в общей сложности включила в себя 211 мероприятий (на 25 больше, чем в прошлом году). Их организаторами выступило не только Министерство обороны, но и предприятия, работающие в интересах ОПК. Всего за неделю было проведено 138 круглых столов, 38 конференций, 21 заседание, 14 брифингов.

Активно в работе МВТФ участвовали зарубежные специалисты. Всего Конгрессно-выставочный центр в формате круглых столов сумел обьединить научно-деловое сообщество с разных континентов, 22 иностранные делегации возглавили руководители их оборонных ведомств. Ежедневно на полях форума в рамках НДП работали иностранные специалисты из Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Зарубежья. Наряду с КВЦ «Патриот» мероприятия научно-деловой программы прошли также в военных округах и на Северном флоте.

Всего в научно-деловой программе МВТФ приняли участие около 12000 специалистов, из них более 2600 имеют учёную степень доктора или кандидата наук.

В рамках научно-деловой программы был проведён ряд мероприятий, посвященных юным талантам, развитию системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями, организаторами которых выступили ГУНИД МО РФ и Технополис «ЭРА». Ценным дополнением к данной теме стал круглый стол «Важное для обороны глазами детей», который состоялся при поддержке Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России совместно с ВНК ВС РФ.

По итогам проведения указанных мероприятий Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации будет разработан сборник докладов и выступлений научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021».

В ходе итогового заседания программного комитета НДП МВФТ состоялась торжественная церемония награждения.

В номинации «За лучшее мероприятие научно-деловой программы» были награждены Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, Программный комитет Конгресса «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта», Советник Министра обороны Россиискои Федерации Андреи Ильницкии.

В номинации «За комплексныи подход при подготовке и организации проведения мероприятий научно-деловой программы» были награждены Департамент инноваций и перспективных исследовании Министерства науки и высшего образования РФ, Общероссииская общественная организация «Союз машиностроителей России», Главное командование ВКС, Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации, Департамент государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации, Главное управление вооружения Вооруженных Сил Россиискои Федерации, Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В номинации «За активное участие в подготовке и проведении мероприятий научно-деловой программы» дипломами были награждены виды вооруженных сил и рода войск, научно-исследовательские организации и высшие военно-учебные заведения Минобороны России, а также организации, неподведомственные Минобороны России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице