27.08.2021 (17:55)

На форуме «Армия–2021» обсудили роль молодежного кадрового резерва ОПК в решении задач развития оборонного комплекса

В рамках деловой программы VII Международного военно-технического форума «Армия-2021» прошел круглый стол на тему: «Роль молодежного кадрового резерва ОПК в решении задач развития оборонного комплекса».

В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, проектного офиса Федерального кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса, Союза молодых инженеров России, участники Школы лидеров СМУС организаций ОПК.

Выступая на круглом столе, заместитель председателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев отметил, что формирование правил кадрового молодежного резерва – это большая и важная работа.

«Недавно состоялось заседание коллегии Военно-промышленной комиссии по федеральному кадровому резерву ОПК. Мы выступили с инициативой создать еще и молодежный кадровый резерв, Юрий Иванович Борисов нас поддержал. Сегодня коллегия Военно-промышленной комиссии ждет конкретных предложений по решению этого вопроса в первую очередь от молодежи ОПК», – сказал Олег Бочкарев.

С основным докладом на круглом столе выступил руководитель проекта в области молодежной политики проектного офиса Федерального кадрового резерва руководящего состава ОПК Владислав Бевза.

Он сообщил, что на данный момент доля молодых сотрудников в возрасте до 35 лет на предприятиях ОПК составляет около 30%, доложил о проделанной работе и выявленных проблемных вопросах, а также предложил подойти к их решению комплексно, заручившись поддержкой всех участников процесса развития кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса.

По словам Владислава Бевзы, уже сейчас необходимо сформировать дорожную карту формирования и развития молодежного кадрового резерва ОПК, разработать концептуальные подходы к формированию профессионального межотраслевого сообщества молодых ученых и специалистов, а также программу наставничества для студентов и школьников.

По итогам круглого стола заместитель председателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев сообщил, что в оборонно-промышленном комплексе России будет сформирован молодежный кадровый резерв.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице