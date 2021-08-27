27.08.2021 (19:23)

ФГКУ «Росвоенипотека» начинает пилотные проекты по цифровизации процедур заключения договоров целевых жилищных займов

В рамках форума «Армия-2021» ФГКУ «Росвоенипотека» подписало соглашения с ПАО «Промсвязьбанк» и АО «АБ «Россия», которые дали старт пилотным проектам по использованию усиленной квалифицированной электронной подписи при подписании с участниками НИС договоров целевых жилищных займов и кредитной документации.

ФГКУ «Росвоенипотека» активно участвует во внедрении онлайн-технологий в финансовый сектор и цифровизации деятельности госорганов. Электронный документооборот подразумевает, что ФГКУ «Росвоенипотека», банки и военнослужащие – участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих смогут подписывать документы удаленно.

«Сегодня мы сделали первый важный шаг к цифровой трансформации ипотечного кредитования военнослужащих. Ежегодно заключается более 15 тысяч договоров ЦЖЗ на приобретение жилья, плюс каждый квартал порядка 4 тысяч договоров подписывается по рефинансированию ранее взятых ипотечных кредитов. Объем бумажной документации, которую обрабатывает ФГКУ «Росвоенипотека» и банки со всей страны, огромен.

«Я уверен, что подписание соглашений об использовании усиленной электронной подписи при оформлении договоров целевого жилищного займа и ипотечных кредитов между ФГКУ «Росвоенипотека» и банками ПСБ и Россия, а также внедрение электронного документооборота позволит удаленно, а значит, более оперативно и удобно реализовывать военнослужащим свое право на жилищное обеспечение. Это станет еще одним плюсом накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», – сообщил руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.

Помимо электронного документооборота при оформлении документов в целях предоставления военнослужащим-участникам НИС целевых жилищных займов, пилотные проекты предусматривают и электронную регистрацию ипотеки в Росреестре. Это значительно сокращает сроки оформления сделки по приобретению недвижимости. Отсутствие необходимости несколько раз посещать офис банка является значительным преимуществом и удобно при прохождении военной службы в местах, удаленных от банковских офисов.

Руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов отметил: «Как лидер по объемам кредитования военнослужащих ПСБ внедряет на этом рынке технологичные форматы, предоставляя качественно новые сервисы для клиентов и партнеров-застройщиков. Повышение доступности ипотеки и необходимость обеспечения жильем военнослужащих требует объединения усилий со стороны всех участников накопительно-ипотечной системы. «Росвоенипотека» - наш стратегический партнер, в рамках соглашения мы создаем удобный и простой цифровой сервис, которым уже скоро смогут воспользоваться тысячи военных, проходящих службу в том числе на удаленных территориях, где ограничен доступ к городской и финансовой инфраструктуре. Благодаря запуску цифровой ипотеки, получить кредит на квартиру будет так же удобно и быстро, как оплатить коммунальные услуги или мобильную связь».

Особое внимание в пилотном проекте уделено безопасности личных данных военнослужащих и вопрос банковской тайны. Все документы с личными данными военнослужащих будут передаваться с использованием современных механизмов защиты и только по каналам защищенной связи.

«На протяжении нескольких лет мы плотно и продуктивно сотрудничаем с ФГКУ «Росвоенипотека» по всей России. Благодаря программам военной ипотеки десятки тысяч военнослужащих уже стали обладателями новых квартир, - комментирует Исполнительный директор по розничному бизнесу Банка «Россия» Максим Дружинин. – И наша ближайшая задача – оптимизировать процесс выдачи ипотечных кредитов таким образом, чтобы сэкономить время заемщика. Цифровая ипотека позволит военнослужащим оформлять приобретение жилья, не отвлекаясь от своих основных задач по обеспечению обороноспособности нашей страны. И мы, со своей стороны, приложим все необходимые усилия для того, чтобы банковское обслуживание было для них максимально комфортным».

Справочно:

В рамках накопительно-ипотечной системы военнослужащими приобретено более 271 тысячи квартир, в том числе Минобороны России - более 124 тысяч военнослужащих.

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