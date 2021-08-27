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27.08.2021 (17:48)

Участников Международного военно-технического форума «Армия-2021» наградили за вклад в его организацию и проведение

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В КВЦ «Патриот» состоялся торжественный приём от имени организаторов Международного военно-технического форума «Армия-2021» по случаю награждения экспонентов «За вклад в организацию и проведение форума», а также «За вклад в организацию экспозиции».

На официальной церемонии в Центральном выставочном павильоне собрались более 200 специалистов федеральных органов исполнительной власти, крупнейших государственных, промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций из различных регионов России.

Награждение проходило в торжественной обстановке под руководством заместителя руководителя Департамента информационных систем Минобороны России генерал-майора Александра Осадчука.

Всего в двух номинациях было награждено 36 лауреатов. Пятнадцать из них поощрены за значительный вклад в организацию и проведение форума «Армия-2021», еще двадцать один экспонент удостоились награждения за    организацию его экспозиции.

При оценке претендентов на номинации особое внимание уделялось таким критериям как: применение инновационных решений и технологий в разработке выставочной экспозиции; использование передовых презентационных инструментов и технологий; функциональность экспозиции как площадки для проведения встреч и переговоров.

Заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук поблагодарил номинантов за организацию и активную деятельность в ходе подготовки и проведения форума.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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