27.08.2021 (17:48)
Участников Международного военно-технического форума «Армия-2021» наградили за вклад в его организацию и проведение
В КВЦ «Патриот» состоялся торжественный приём от имени организаторов Международного военно-технического форума «Армия-2021» по случаю награждения экспонентов «За вклад в организацию и проведение форума», а также «За вклад в организацию экспозиции».
На официальной церемонии в Центральном выставочном павильоне собрались более 200 специалистов федеральных органов исполнительной власти, крупнейших государственных, промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций из различных регионов России.
Награждение проходило в торжественной обстановке под руководством заместителя руководителя Департамента информационных систем Минобороны России генерал-майора Александра Осадчука.
Всего в двух номинациях было награждено 36 лауреатов. Пятнадцать из них поощрены за значительный вклад в организацию и проведение форума «Армия-2021», еще двадцать один экспонент удостоились награждения за организацию его экспозиции.
При оценке претендентов на номинации особое внимание уделялось таким критериям как: применение инновационных решений и технологий в разработке выставочной экспозиции; использование передовых презентационных инструментов и технологий; функциональность экспозиции как площадки для проведения встреч и переговоров.
Заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук поблагодарил номинантов за организацию и активную деятельность в ходе подготовки и проведения форума.