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27.08.2021 (17:45)

Технополис «ЭРА» представил на форуме «Армия-2021» разработки в области искусственного интеллекта

Инновационная разработка «Программно-аппаратный комплекс обработки видовой информации средств дистанционного зондирования Земли с применением нейросетевых технологий» - один из уникальных экспонатов Технополиса «ЭРА» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Проект состоит из двух частей – программной и аппаратной. Отличительной чертой программной части является используемый фирменный набор программных подсистем и компонентов разработки нейронных сетей «Атлантик».

Аппаратный модуль – ничто иное, как тензорный микропроцессор «ИВА ТПУ» для работы с нейронными сетями. Современная отечественная разработка увеличивает объем обрабатываемой информации и снижает потребляемую мощность на 30%, это важно для перспективных мобильных комплексов.

Тензорный микропроцессор позволяет внедрять технологии искусственного интеллекта в существующее и разрабатываемое перспективное вооружение: беспилотные летательные аппараты, робототехнические комплексы, а также в системы поддержки принятия решения.

«ИВА ТПУ» может применяться в составе различных комплексов,
где требуется мгновенное распознавание, классификация объектов и оперативное принятие решений, например, в пунктах управления обороной ВС РФ.

Перспективный проект является результатом совместной работы научно-технического центра «ХайТэк» и Технополиса «ЭРА».

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Метки:
Технополис Эра , МВТФ «АРМИЯ-2021»
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