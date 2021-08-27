27.08.2021 (17:59)
На форуме «Армия–2021» обсудили вопросы внедрения современных информационных технологий в деятельность Вооруженных Сил
Сегодня в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия–2021» под руководством руководителя Департамента информационных систем Минобороны России генерал-лейтенанта Олега Масленникова состоялся круглый стол «Цифровая трансформация Вооруженных Сил Российской Федерации на основе цифровых платформ».
В мероприятии приняли участие около 100 специалистов в области информационных технологий из более 40 организаций.
Эксперты заслушали и обсудили актуальные вопросы внедрения современных информационных технологий в деятельность Вооруженных Сил, определили подходы к использованию отечественных цифровых платформ при создании и развитии автоматизированных информационных систем.
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