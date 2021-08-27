27.08.2021 (17:49)

В Белоруссии участники конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021 провели «штурм здания»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Белоруссии участники конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021 провели «штурм здания»

В Республике Беларусь на полигоне Брестский участники конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021 выполнили одно из самых сложных упражнений – «штурм здания».

В соответствии с замыслом конкурсного испытания группа российских разведчиков десантировалась беспарашютным способом из вертолета Ми-8МТВ-5, после чего выполнила штурм, освобождение заложников и зачистку захваченного здания. В это же время оставшаяся часть разведчиков обеспечивала прикрытие и зачистку внешнего периметра.

Выполнение конкурсного упражнения осуществлялось в неблагоприятных погодных условиях под дождем с сильными порывами ветра.

Справочно:

Международный конкурс «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств - России, Беларуси, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда-2021» – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях примет участие команда Росгвардии.

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице