27.08.2021 (18:36)

На территории учебного центра РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова завершился второй этап конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021

На территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова завершился второй этап конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021.

Этап «Одиночный стрелок» предполагал выполнение различных индивидуальных упражнений всеми членами команды, начиная с боя в здании, где необходимо было поразить разные цели, установленные за препятствиями, и заканчивая боем в лесном массиве.

По команде «Внимание, к бою!» стрелок, представляющий национальную сборную занимал позицию и стрельбой из автомата поражал внезапно появляющиеся мишени переходя от укрытия к укрытию, преодолевая имитацию поваленных деревьев и препятствий. В ходе выполнения упражнения стрелку дополнительно было необходимо досмотреть все деревянные ящики, находящиеся на его маршруте, для изъятия спрятанных в них документов.

Особенностью данного упражнения являлось поражение появляющиеся внезапно качающихся мишеней, а также мишеней из-за деревьев, которые становятся видны по мере продвижения стрелка по маршруту. Оценивались участники на основании временных показателей, точности стрельбы и соблюдения требований безопасности.

В соревнованиях принимают участие более 130 военнослужащих в составе 17 команд, представляющих национальные сборные своих государств.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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