27.08.2021 (18:17)

Второй российский экипаж включился в индивидуальную гонку на конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2021

В Корле на полигоне учебного центра Сухопутных войск НОАК были проведены заезды вторых экипажей боевых машин пехоты соревнования «Суворовский натиск» Армейских международных игр 2021 года.

Экипаж в составе командира курсанта Сергея Тедеева, оператора-наводчика курсанта Андрея Липовец и механика-водителя Азамата Карданова вышел на старт с командой из Белоруссии. Китайский экипаж боевой машины пехоты делил трассу с мотострелками из Венесуэлы.

В ходе индивидуальной гонки определяются лучшие экипажи. Из 12-ти участвующих по наименьшему времени, затраченному на прохождение маршрута с препятствиями и на выполнение боевых стрельб на рубеже огня из вооружения БМП.

Российский экипаж показал второй результат с общим временем 22 минуты 58 секунд. Китайская команда показала лучшее время в этот день – 16 минут 21 секунда. С третьим результатом закончила гонку команда из Белоруссии со временем 33 минуты 21 секунда. Экипаж из Венесуэлы преодолел дистанцию за 34 минуты 49 секунд.

Российская команда единственная, которая выступит на более современной боевой машине пехоты БМП-3. Остальные команды выступят на боевых машинах пехоты ZBD-86A китайского производства.

Справочно:

В Китайской Народной Республике проходят состязания Армейских международных игр 2021 года в трёх конкурсах: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны; «Суворовский натиск» – соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» – соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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