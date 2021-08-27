27.08.2021 (17:44)

В Узбекистане водители, участвующие в конкурсе «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2021, прошли трассу на полигоне Фориш



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Узбекистане водители, участвующие в конкурсе «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2021, прошли трассу на полигоне Фориш

В Республике Узбекистан водители, участвующие в конкурсе «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2021 прошли трассу на полигоне Фориш.

В состязании по вождению специальной техники («Тайфун-К») в сложных условиях местности участвовали представители России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Таджикистана и Узбекистана.

В рамках этапа «Лучший водитель» участники преодолевали такие препятствия, как габаритный коридор, колейный мост, контрэскарп, змейка, траншея, заезд в бокс, холм, противотанковый ров с водой.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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