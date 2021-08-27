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27.08.2021 (17:36)

Министр обороны РФ обсудил с президентом Татарстана выполнение гособоронзаказа предприятиями в регионе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в пятницу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым выполнение государственного оборонного заказа предприятиями, которые расположены на территории республики.

Также рассматривались вопросы, связанные с двумя учебными заведениями, дислоцированными в столице Татарстана, - Казанским высшим танковым командным училищем и Суворовским военным училищем, а также ситуация с воинскими частями, расположенными в республике, и военными пенсионерами, проживающими в регионе.

Во встрече также принял участие первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Министр обороны РФ оставил памятную запись в книге почетных гостей.

После встречи Шойгу и Минниханов возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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