27.08.2021 (17:15)

Лучшим водителем «Военно-медицинской эстафеты» АрМИ-2021 стал военнослужащий Южного военного округа

На конкурсе «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр 2021 года определился лучший водитель. Им стал рядовой Алдар Арсенов, военнослужащий Южного военного округа. Он преодолел трассу горного полигона Фориш (Республика Узбекистан) за 2 минуты 57 секунд.

В состязании по вождению специальной техники («Тайфун-К») в сложных условиях местности участвовали представители России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Таджикистана и Узбекистана.

В рамках этапа «Лучший водитель» участники преодолевали такие препятствия, как габаритный коридор, колейный мост, контрэскарп, змейка, траншея, заезд в бокс, холм, противотанковый ров с водой.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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