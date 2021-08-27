27.08.2021 (17:13)

Заместитель начальника Генштаба Вьетнамской народной армии высоко оценил уровень организации Армейских международных игр

Заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Фунг Си Тан, который присутствовал на заезде вьетнамских танкистов в подмосковном Алабино, высоко оценил подготовку и проведение Армейских международных игр 2021 года.

«Для Вьетнамской народной армии Армейские международные игры большое военно-спортивное мероприятие. Мы принимаем участие в 15 конкурсах, в 5 из которых в первый раз. Вьетнам должен постоянно участвовать в играх, чтобы активно сотрудничать с другими странами, делиться опытом и навыками, что способствует воспитанию молодежи и предотвращению международной угрозы» – заявил генерал-лейтенант Фунг Си Тан

Также вьетнамский военачальник поблагодарил Россию и ее Вооружённые Силы за помощь в подготовке кадров при проведении разных конкурсов и поделился впечатлениями о выступлении сборной Вьетнама в конкурсе «Танковый биатлон».

«Мы хотели бы поблагодарить Вооружённые Силы России за помощь в подготовке кадров при проведении конкурсов. Мы знаем, что в первом дивизионе конкурса «Танковый биатлон» выступают сильные и опытные команды. Результат нашего первого экипажа хороший, но нам надо больше тренироваться, чтобы добиться ещё лучших результатов. Желаю командам России и Вьетнама занять высокие места» – сказал генерал-лейтенант Фунг Си Тан.

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